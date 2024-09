Flamengo acionará Fifa para receber indenização após lesão de Pedro

Atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só retornará aos gramados em 2025

O Flamengo vai acionar a Fifa para ser indenizado após o atacante Pedro ser lesionado e machucar o joelho na quarta-feira (4), durante um treino da Seleção Brasileira , que se prepara para enfrentar Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pedro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só retornará aos gramados em 2025. Desta forma, a diretoria do Rubro-Negro deve solicitar à Fifa o “The FIFA Club Protection Programme “, que em tradução direta significa Programa da Fifa de Proteção dos Clubes.

Nele, o clube recebe um valor proporcional ao salário anual do jogador que se lesionar enquanto estiver servindo a seleção de seu país. Esse dispositivo foi criado em 2012 e não cobre os gastos médicos do jogador durante seu período do recuperação.

O programa estabelece que o valor máximo de indenização é de 7,5 milhões de euros (R$ 46,77 milhões). A cobertura deste dispositivo é de 365 dias. A quantia é calculada a partir do 29º dia posterior da lesão do jogador. Esse período estabelecido é uma forma da Fifa se resguardar de ter que indenizar clubes em casos de lesões com tempo de recuperação menor do que um mês.

O Brasil enfrenta o Equador no estádio Couto Pereira nesta sexta-feira (6), às 22h. Depois, a equipe viaja até Assunção para jogar contra o Paraguai no Defensores Del Chaco na terça, às 21h30. A Seleção Brasileira ocupa atualmente a 6ª colocação, a última dentro da zona de classificação.

*Com informações do Metrópoles

