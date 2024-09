‘Festival Olhar do Norte’: oficinas ministradas por produtora amazonense estão com inscrições abertas

Os amantes de cinema em Manaus terão a oportunidade de conferir oficinas gratuitas sobre audiovisual durante a 6ª edição do Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte, que já faz parte do calendário da cidade.

Oferecidos pela produtora amazonense DuploFilme, os módulos teóricos serão realizados no Teatro da Instalação durante os quatro dias do evento, que acontece de 24 a 27 de setembro.

Direção Cinematográfica, Roteiro Cinematográfico de Curta-Metragem, Pesquisa de Imagens de Arquivo para Audiovisual e Distribuição de Curtas-metragens para Festivais estão na pauta dos encontros, que serão ministrados pelo roteirista Henrique Amud e pelo cineasta Ricardo Manjaro, sócios da DuploFilme ao lado do roteirista Alex Jansen. As inscrições estão abertas até segunda (09) por meio de um formulário online (bit.ly/oficinasduplofilme), disponibilizado no Instagram do evento (@olhardonorte).

Produtor, roteirista, pesquisador e coordenador de estratégia de festivais, trabalhando tanto na capital amazonense quanto no Rio de Janeiro (RJ), Amud pontua que não há uma fórmula mágica para fazer cinema, especialmente no contexto do cinema independente no Brasil, já que cada filme é moldado por uma série de circunstâncias particulares relacionadas ao tempo, orçamento, recursos humanos e possibilidades narrativas.

Por isso, no lugar de tentarem ensinar a “forma certa” de fazer cinema, o objetivo da dupla é compartilhar e analisar informações baseadas em suas experiências cinematográficas, tanto dentro quanto fora dos sets de filmagem.

“Queremos oferecer novas ferramentas para cineastas amazonenses em todas as etapas da produção de seus filmes, desde o planejamento da história até a execução de estratégias para festivais”, destaca o profissional, que produziu curtas como “Cercanias/Gatos” (2021) e fez parte da equipe de roteiro e pesquisa do longa-metragem documental “Othelo, O Grande” (2023), de Lucas H. Rossi dos Santos, que chega ao circuito comercial nacional no próximo dia 05.

Com classificação indicativa mínima de 16 anos, o Ciclo de Oficinas DuploFilme de Cinema e Distribuição foi contemplado por meio do edital 01/2023 da Lei Paulo Gustavo e será executado com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Os módulos acontecerão de forma totalmente presencial, sempre de 09h às 13h, com direito a coffee break.

Cada interessado poderá se inscrever em até três (03) das quatro (04) oficinas, que comportarão até no máximo 30 participantes e serão focadas nas áreas e expertises dos realizadores e da DuploFilme, produtora responsável pelos curtas “Obeso Mórbido” (2018), de Diego Bauer e Manjaro, “Controle” (2023), de Manjaro, e “Atentado Ao Monegasco” (2025), de Lucas H. Rossi dos Santos e Amud.

Segundo Manjaro – que é formado em Direção Cinematográfica e Direção de Fotografia pela AIC São Paulo e, neste ano, inicia as gravações do seu primeiro longa, uma adaptação de “Obeso Mórbido” –, o cinema é a arte da colaboração, então será uma honra participar dessa troca de experiências durante o festival de cinema mais importante do Norte do Brasil neste momento.

“É uma oportunidade valiosa de reunir profissionais apaixonados pelo cinema, que poderão dialogar conosco e compartilhar suas próprias experiências, muitas vezes distintas das nossas. Essas trocas enriquecem o conhecimento de todos e promovem uma visão mais abrangente e colaborativa do processo cinematográfico”, salienta.

Olhar do Norte

Realizado pela Artrupe Produções, em parceria com o Cine Set e apoio do Governo do Amazonas, o Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte conta com uma programação gratuita, repleta de exibições de filmes inéditos, oficinas, mesas-redondas, debates e consultorias.

Ao todo, 35 filmes foram selecionados para as mostras competitivas da sexta edição, sendo 13 produções na categoria “Amazônia”, 14 filmes no “Outros Nortes” e oito curtas no “Olhar Panorâmico”.

