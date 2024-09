TRE-AM aprova pedido de forças federais em eleições municipais no AM

Medida beneficia Manaus e mais 38 municípios do AM

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), sob a presidência do desembargador João Simões, aprovou na quarta-feira (4) por unanimidade, o pedido de forças federais para o dia das eleições municipais em Manaus e em mais 38 municípios do Amazonas.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do TRE-AM e enviada ao Tribunal Superior Eleitoral. Além da presença dos federais, o Pleno aprovou a participação da Polícia Militar do Amazonas, como parte integrante da Segurança prevista para o pleito, tanto em Manaus quanto nos municípios do estado.

Relação dos municípios que vão ter a presença de força federal:

Coari, Manacapuru, Borba, Fonte Boa, Japurá, Autazes, Codajás, Eirunepé, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, Canutama, Barcelos, Novo Aripuanã, Maués, Manicoré, Boca do Acre, Tefé, Juruá, Carauari, Lábrea, Alvarães, Uarini, Nova Olinda do Norte, Benjamin Constant, Guajará, Santo Antônio do Iça, Tonantins, Tabatinga, Itacoatiara, Atalaia do Norte, Maraã, Iranduba, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santa Isabel do Rio Negro, Parintins e Rio Preto da Eva.

