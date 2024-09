Desfile dos Colégios Militares da PMAM reúne mais de 4 mil pessoas no Sambódromo

Na manhã desta quinta-feira (5), mais de 4 mil pessoas, entre alunos, pais, visitantes, autoridades militares e civis estiveram presentes durante o desfile dos Colégios Militares da Polícia Militar do Amazonas (CMPMs), no Sambódromo de Manaus, Zona Centro-Oeste da capital.

O evento, que começou pontualmente às 8h30, reuniu sete unidades do CMPM, com destaque para a presença de cinco escolas que estiveram entre as 10 melhores no ranking de escolas do Estado, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A única escola ausente foi o CMPM 2, que conquistou o primeiro lugar no Ideb e irá desfilar no Dia da Independência, 7 de setembro.

Entre os anfitriões do evento estavam o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel PM Klinger Paiva, o subcomandante-geral, coronel PM Thiago Balbi, e o Chefe do Estado-Maior Geral, coronel PM Bruno Azevedo. Juntos, eles acompanharam a cerimônia, que celebrou a elevação do Amazonas à categoria de província.

“O desfile é um evento de grande importância para o Amazonas, pois valoriza nossa história e estimula os estudantes a buscarem conhecimento sobre a elevação do estado à categoria de província. A integração das escolas nesse evento mostra o compromisso com a formação cívica dos alunos e com a valorização da nossa história”, afirmou o coronel Klinger Paiva, destacando a relevância da data e do envolvimento dos alunos.

Além de ser um momento de celebração cívica, o desfile reforçou o papel das instituições de ensino no resgate e valorização da história do Amazonas. Com a presença de pais, professores, representantes da sociedade, e voluntários que prestam serviços e auxílios para o desenvolvimento e crescimento das unidades escolares.

A data de 5 de setembro é historicamente importante para o Amazonas. No feriado estadual, é celebrada a elevação do estado à categoria de província. Nessa mesma data, em 1850, a antiga capitania de São José do Rio Negro, como era chamado o Amazonas, deixou de pertencer à Província do Grão Pará e se tornou independente, o que marcou o início de um novo ciclo de autonomia administrativa e desenvolvimento para a região.

“Esse fato consolidou a identidade do povo amazonense, e o desfile realizado no Sambódromo reforça o compromisso da PMAM e das escolas em preservar e transmitir esses valores às futuras gerações”, finalizou o comandante-geral.

