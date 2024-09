VÍDEO: motorista perde controle e atropela pedestres em posto de gasolina, em Manaus

Um motorista, supostamente embriagado, perdeu o controle do carro e invadiu uma loja de conveniência em um posto de gasolina localizado na Avenida Dr. Theomario Pinto da Costa, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta quinta-feira (5).

Ao perder o controle do veículo, o carro invadiu uma loja de conveniência e atingiu duas pessoas, sendo uma delas, um vendedor ambulante que comercializava produtos do lado de fora do estabelecimento.

O Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou as vítimas para uma unidade de saúde. A Polícia Militar esteve no local e conduziu o motorista para a delegacia, para procedimentos cabíveis.

