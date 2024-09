Kayza Marques canta hoje no Palco Mangueirão do Manaus Passo a Paço

Artista levará, a partir das 18h, repertório raiz com canções inéditas para agitar evento com hits de beiradão, arrocha, bolero e muito carisma

O Palco Mangueirão do Manaus Passo a Paço, recebe hoje (5), a partir das 18h, a presença marcante e voz imponente, de Kayza Marques. A cantora, que enfrenta problemas de cegueira devido ao diabetes, promete apresentar repertório inédito dos ritmos que a consagraram como uma das mais importantes artistas do Amazonas.

Considerado o maior evento de artes integradas do Norte, o evento ocorre até o dia 7, no Centro histórico de Manaus e vai contar com feira de gastronomia, artesanato, exposições, atrações locais, nacionais e internacionais.

E será no Palco Mangueirão, na Avenida Sete de Setembro, que Kayza Marques promete colocar todo mundo para dançar.

“Convido a todos a participarem deste momento comigo, minha banda, amigos e família. Agradeço, primeiramente a Deus, a oportunidade de seguir firme, apesar de todos os problemas, cantando. À toda equipe da Sintonnia Artística, da qual faço parte, gratidão pelo apoio, e a Manauscult pelo convite também”, agradeceu a artista.

Considerada uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira (MPB), Kayza Marques, luta com problemas sérios de saúde, mas não perde sua força, fé e carisma.

“Não posso perder a fé, o pique, a música e a piada. Não perco a esperança de ficar boa da saúde e fazer o que Deus me concedeu como dom. E este projeto é para mostrar que Ele está comigo e segue me inspirando a seguir o sonho de cantar”, disse.

Kayza Marques tem uma trajetória de mais de 30 anos na música e já fez parte da histórica Caravana do apresentador Raul Gil, na década de 90.

“De lá para cá, já contabilizo 170 músicas autorais. Tenho dois DVDS também autorais, 12 CDs e dois de regravação. Meu novo trabalho tem como canção principal a música “Grito de Socorro” em protesto ao que o Amazonas passa com a poluição dos rios. Apesar disso, é uma canção dançante. Ela reflete de forma íntegra o que é o beiradão”, conta.

Repertório raiz

“Conhecemos o trabalho da Kayza Marques desde a época em que meu pai a contratava para cantar nas suas casas de shows. Ela tem explosão, potência vocal, é carismática. Infelizmente não está dançando, caso contrário, não tinha para ninguém. Aposto nas novas músicas que ela vai apresentar no Manaus Passo a Paço e que tem refrãos fáceis e melodia dançante”, avalia o diretor da Sintonnia Artística, Arnaldo Neto, filho do conhecido empresário Aluízio Nostalgia (in memoriam).

Para contratar os shows da artista, o contato é 92 99167-1250 (Gato Produções).

