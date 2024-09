O presidente Lula (PT) deve visitar o Amazonas, neste mês de setembro, para uma reunião para tratar sobre as consequências da estiagem severa, que já começa a afetar municípios do Estado.

A possibilidade da visita foi acertada entre o presidente e o senador Omar Azir (PSD-AM), na quarta-feira (4), durante reunião no Palácio do Planalto.

Ao Em Tempo, sobre a confirmação da vinda do presidente para a capital amazonense, a assessoria do senador afirmou que “ainda não é oficial, mas existe esse trabalho para que isso aconteça”.

Em Manaus, Lula deve ser reunir com prefeitos e o governador Wilson Lima (União Brasil) para tratar da seca e, possivelmente, anunciar ações e recursos para amenizar os impactos da estiagem.

Durante a visita está previsto um sobrevoo em áreas críticas e uma visita aos municípios do interior do Amazonas, onde a situação da estiagem é extrema.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou, na quinta-feira (5), que o presidente deve visitar o Estado.

Visita em Manaus

Em julho, O governador Wilson Lima (União Brasil) recebeu a ministra Cármen Lúcia, para discutir sobre estratégias para as eleições municipais no Amazonas, principalmente devido à estiagem na região.

Wilson Lima destacou a importância do encontro com a ministra, enfatizando o compromisso do governo estadual em colaborar estreitamente com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para garantir a realização de um processo eleitoral seguro e eficiente, mesmo diante das dificuldades provocadas pela estiagem.