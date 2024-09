Amazonense garante medalha de bronze nas Paralimpíadas de Paris

A paratleta amazonense Maria de Fátima, que representou o estado nas disputas do halterofilismo nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistou medalha de bronze nesta sexta-feira (6).

Maria de Fátima disputou a modalidade na categoria feminina até 67 quilos (Kg). E tinha como concorrentes ao pódio outras 8 paratletas de diferentes países. Em sua primeira repetição, a representante amazonense levantou 126kg, ficando na 5ª colocação, tendo o primeiro lugar erguido 134kg.

Na segunda bateria, Maria aumentou a carga a ser levantada para 131kg, e com a repetição válida, ela subiu uma posição na tabela alcançando a quarta colocação, atrás somente da chinesa Tan Yujiao, da egípcia Elyan Fatma e da nigeriana Lucy Ejike.

Na terceira e última série, Maria conseguiu atingir a marca de 133kg levantados, superando a nigeriana e assumindo a terceira posição. Com este peso, a amazonense entrou na briga pela medalha de bronze, que foi garantido para o Brasil após a nigeriana não conseguir levantar peso superior ao de Maria de Fátima.

“O esporte paralímpico é uma fonte de orgulho para nosso estado, e o crescimento contínuo do esporte de alto rendimento é um testemunho do nosso compromisso em apoiar e desenvolver atletas excepcionais. A conquista da Maria é o reflexo de que o investimento quando aplicado de forma estratégica, promove grandes momentos como este”, declara o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱