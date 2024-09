Corpo esquartejado é jogado no meio da rua na Zona Norte de Manaus

Um corpo esquartejado foi jogado no meio da rua 248, próximo a Avenida das Flores, em Manaus, na manhã desta sexta-feira (6).

Leia também: Dupla é perseguida e morta a tiros na Cidade Nova, em Manaus

Testemunhas informaram que ocupantes de um carro se aproximaram do local e descartaram os restos mortais no meio da via pública.

Assustados com o sinal de violência, os moradores acionaram as autoridades. A identidade da vítima e a motivação do crime ainda serão esclarecidas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do material humano.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱