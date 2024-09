Homem morre afogado ao salvar esposa grávida em naufrágio no AM

Um homem, que não teve identidade divulgada, morreu na quarta-feira (4) após salvar sua esposa grávida em um naufrágio em Nhamundá, no interior do Amazonas.

De acordo com moradores locais, a vítima e outras quatro pessoas estavam a bordo da embarcação no momento do acidente, incluindo a esposa, uma tia do casal e duas crianças.

O homem ajudou a resgatar a família, mas acabou desaparecendo no rio, próximo à Comunidade Sagrado Coração de Jesus do Aduáca.

Cerca de meia hora após o naufrágio, ele foi encontrado por membros da comunidade. Nem o Corpo de Bombeiros nem a Marinha foram acionados. O homem foi sepultado na quinta-feira (5) na cidade.

