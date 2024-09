Anitta mostra bastidores de ensaio para show no jogo da NFL em SP

A cantora Anitta, 31, compartilhou registros dos bastidores do ensaio para o show que fará no intervalo da primeira partida da National Footeball League, de futebol americano (NFL) no Brasil. A apresentação está marcada para sexta-feira (6), na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo.

Nos vídeos, apesar de terem sido publicados sem áudio, é possível ver que a artista levará ao público parte do seu repertório com funk e muita coreografia, acompanhada do grupo de bailarinos.

“Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, declarou Anitta.

A partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles contará ainda com Luísa Sonza cantando o hino nacional brasileiro e Zeeba, que possui cidadania norte-americana, interpretando o hino dos Estados Unidos.

Como assistir à performance de Anitta na NFL?

A apresentação da carioca no intervalo do embate entre Packers e Eagles, assim como toda a partida, será exibida de forma simultânea pela CazéTV, RedeTV! e ESPN Brasil. As transmissões começam às 21h15, no horário de Brasília.

*Com informações da CNN Brasil

