VÍDEO: acidente com ônibus deixa motociclista e passageira feridos em Manaus

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus coletivo e uma motocicleta deixou um homem e sua passageira feridos na avenida Darcy Vargas, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta sexta-feira (6).

Segundo testemunhas, a moto estava trafegando na via, quando o ônibus acabou mudando de faixa, fazendo com que o moto ficasse prensada a um outro carro. Com o impacto, o motociclista e a passageira caíram na avenida.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a um hospital da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Devido ao acidente, um engarrafamento se formou na avenida.

