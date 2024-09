Projeto que impulsiona venda e compra de carros é lançado no Amazonas

Criar novas formas de tecnologias para organizar o setor e impulsionar ainda mais as vendas fazem parte das ações do Grupo Idroov

O setor automobilístico vem crescendo, segundo dados do 1º trimestre deste ano, com a venda de 514 mil veículos, representando uma alta de 9,1% na comparação com o mesmo período de 2023.

As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Criar novas formas de tecnologias para organizar o setor e impulsionar ainda mais as vendas fazem parte das ações do Grupo Idroove, que vem reforçando a sua atuação no Amazonas e no Ceará, promovendo soluções inovadoras para apoiar concessionárias e revendedoras de veículos.

O Grupo Idroove realiza ações para romper as limitações de crescimento de uma loja convencional de compra e venda de veículos.

A partir dessa visão, desenvolveu a Idroove Car, uma franquia escalável na qual os franqueados se tornam sócios e recebem treinamento específico em processos e responsabilidades.

Além do Idroove Car, a empresa também desenvolve a Escola Idroove para quem busca melhorar seus rendimentos em gestão e vendas; EuSou, voltado para o desenvolvimento pessoal e de soft skills dos colaboradores; GestCar, uma ferramenta para gestão de concessionárias; Idroove Plan, focado no planejamento financeiro personalizado; e o Clube Idroove, um sistema de afiliação com benefícios exclusivos.

Cada projeto integra o ecossistema Idroove, que contribui para a construção de um futuro sustentável e próspero, impactando positivamente a vida de seus colaboradores, parceiros e clientes.

Além disso, o Idroove foi selecionado para participar do Projeto Alavanca, uma iniciativa da aceleradora de startups Venture Hub, em Manaus.

O objetivo é acelerar os projetos da em diferentes segmentos, priorizando a validação de mercado, aumento da tração, conexões empresariais e captação de investimentos.

O programa fornece o suporte e as ferramentas necessárias para que as empresas possam crescer de forma sustentável, visando resultados concretos e duradouros.

“Estamos entusiasmados com a oportunidade de participar do Projeto Alavanca. Cada solução que desenvolvemos tem como objetivo melhorar o ecossistema de venda de automóveis e oferecer uma experiência superior para clientes, parceiros e colaboradores”, afirma Jociandro Vichietti, fundador do Grupo Idroove Car.

O Projeto Alavanca fornece uma trilha de aprendizado para o desenvolvimento de habilidades e conexões entre os empreendedores e seus potenciais clientes.

Ao longo de quatro meses, com sprints e mentorias, a startup passa por um processo de estruturação e amadurecimento para despontar no mercado.

Outro diferencial é o acesso a treinamentos focados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), metodologias ágeis, estratégias de inserção no ecossistema de inovação e aprendizado mútuo entre os empreendedores.

“Vamos seguir atuando para criar um ecossistema ainda mais inovador, transformando vidas e realizando sonhos”, finaliza Vichietti.

*Com informações da assessoria

