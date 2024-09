Sou Manaus Passo a Paço 2024: artistas locais brilham durante 2ª noite do festival

A segunda noite do festival Sou Manaus Passo a Paço 2024, que ocorreu na sexta-feira (6), foi marcada por grandes apresentações de artistas locais no Centro Histórico de Manaus.

A companhia de dança Gandhicats, que conquistou o primeiro lugar no 41º Festival de Dança de Joinville, apresentou um mapping performático no palco montado em frente ao Museu da Cidade de Manaus, e trouxe como participações, os bumbás de Parintins, Garantido e Caprichoso.

Com a presença da voz marcante de Márcia Siqueira, o grupo também trouxe danças que retratam o dia a dia do amazonense, como o brega e o ritmo de beiradão.

Nos palcos principais, o público assistiu as apresentações de Pixote, Manu Batidão e MC Caveirinha (que substituiu MC Dom Juan devido a problemas de saúde do artista) no palco Malcher; já no palco Alfândega, os shows de Maneva e Lorena Simpson empolgaram o público.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱