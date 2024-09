Grupo fortemente armado é preso na Zona Leste de Manaus

Grupo e o material apreendido foram apresentados no 14ºDIP.

Um grupo fortemente armado foi preso no conjunto Senador João Bosco II, no bairro São José, zona leste de Manaus, durante a sexta-feira (6).

De acordo com a Rocam, a equipe recebeu denúncias de que três suspeitos de participarem de assassinatos estavam escondidos em uma casa no conjunto. Ao chegar no local, um homem que estava em frente a residência correu ao avistar a viatura.

A polícia o seguiu e chegou até os outros três homens que estavam escondidos na casa. No local, foram apreendidos um revólver Smith Wesson cal. 38, um revólver Ruger cal. 357, uma espingarda cal 20 Winchester, 28 munições cal 38 intactas e 8 munições cal 16 intactas.

Ainda de acordo com a polícia, três deles são suspeitos de terem participado de um duplo homicídio ocorrido na Comunidade Urucaia, na zona norte de Manaus. No entanto, o caso ainda está sob investigação.

O grupo e o material apreendido foram apresentados no 14ºDIP.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱