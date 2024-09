Desfile de 7 de Setembro reúne mais de 2,5 mil pessoas no Sambódromo de Manaus

Desfile reuniu as Forças de Segurança do Amazonas, membros das Forças Armadas do Brasil, além de alunos e professores das escolas cívico-militares de Manaus

O desfile cívico-militar em celebração à Independência do Brasil aconteceu neste sábado (7) no Sambódromo de Manaus, localizado na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul. O evento contou com a participação de mais de 2,5 mil pessoas.

Leia também: Autoridades prestigiam desfile do 7 de Setembro em Brasília

O desfile reuniu as Forças de Segurança do Amazonas, membros das Forças Armadas do Brasil, além de alunos e professores das escolas cívico-militares de Manaus, que marcharam no sambódromo.

O vice-almirante Lampert, comandante do 9º Distrito Naval da Marinha, elogiou a participação da Marinha no evento. “É extremamente gratificante celebrar nossa data nacional ao lado do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e de outras instituições. A Amazônia é um patrimônio nacional com mais de 2,2 milhões de quilômetros quadrados e 20 mil vias navegáveis. A Marinha está presente em todos esses rios, garantindo a soberania nacional e sempre atuando em conjunto”, afirmou.

A professora Ivone Serrão, que compareceu ao desfile com seus filhos, destacou a importância do evento para sua família. “Este é um dia muito significativo para nós. Manter viva a nossa essência e transmitir aos nossos filhos o amor pela pátria é fundamental”, disse.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱