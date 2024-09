Manaus Passo a Paço 2024: sertanejo e gospel marcam último dia do festival

Wesley Safadão, Chitãozinho&Xororó, Padre Antônio Maria e Aline Barros foram alguns dos artistas que se apresentaram no encerramento do festival

O terceiro e último dia do festival Manaus Passo a Paço 2024, que ocorreu no sábado (7), foi marcado por grandes apresentações no Centro Histórico da capital amazonense.

No palco Malcher, os manauara curtiram as apresentações de Chitãozinho & Xororó e Wesley Safadão, que embalaram a população com grandes sucessos.

Já no palco Alfândega, a programação foi voltada para as famílias, com shows de Padre Antônio Maria, Som e Louvor, Aline Barros e Patati&Patatá.

Moradora do bairro São Francisco, a manauara Cristiane Tavares, fez questão de marcar presença em mais uma edição do festival, já que gostou das apresentações do último ano.

“Eu vim ano passado e gostei. É minha segunda vez aqui, hoje vim ver a Aline Barros e Som e Louvor. Assisti a apresentação do Pe. Antônio Maria e gostei das músicas”, destacou a espectadora.

Para ela, seria ideal aumentar a quantidade de dias de festival para que mais artistas se apresentem na capital.

“A estrutura ficou muito bonita, tudo está bonito, não tenho o que reclamar. Poderiam aumentar a quantidade de dias, para que mais artistas do gênero gospel pudessem participar”, pontou Tavares.

A diversidade de ritmos foi um dos pontos altos desta edição. No espaço urbano, o ritmo do K-Pop, o pop coreano, foi representado por seis grupos cover, que apresentaram grandes hits do estilo musical.

O primeiro dia do Sou Manaus, que ocorreu no dia 5 de setembro, reuniu cerca de 180 mil pessoas no Centro de Manaus. O segundo dia, 6 de setembro, recebeu 105 mil manauaras. Os dados são da Prefeitura de Manaus.

A expectativa para este último dia era de 200 mil pessoas.

