Fábio Arruda é encontrado morto dentro de casa em São Paulo

Fábio Arruda, consultor de etiqueta e ex-participante do reality show “A Fazenda”, de 54 anos, foi encontrado morto em sua residência em São Paulo neste sábado (7). A descoberta foi feita por uma funcionária, conforme informou o site Metrópoles.

Leia também: Menino de 11 anos é morto a tiros após sair de casa para comprar lanche em Manaus

A Polícia Civil de São Paulo confirmou a morte de Arruda ao Portal LeoDias, e a principal suspeita é que ele tenha sofrido um infarto.

Em uma declaração recente, Arruda havia mencionado a importância da prevenção das doenças cardíacas.

“Setembro é o mês de prevenção das doenças do coração, e eu não imaginava que os resultados de alguns exames, feitos durante um checkup, me colocariam em um leito de hospital, aguardando uma cirurgia no coração”, disse ele.

Ele havia abordado sua condição com esperança, afirmando que a detecção antecipada de uma artéria 90% obstruída foi um fator positivo. “Acompanhando de perto e antecipando possíveis problemas, é mais fácil cuidar. Estou cuidando do meu coração, e recomendo que você cuide do seu também”, concluiu.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱