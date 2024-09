Rio Preto da Eva anuncia racionamento de água devido à seca no AM

O Prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, anunciou em suas redes sociais que o município passará por um racionamento de água a partir desta segunda-feira (9), devido a forte estiagem que atinge o Amazonas.

O prefeito declarou que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) vai iniciar o racionamento de água no município com o intuito de garantir que não falte o recurso essencial para a população.

“Precisamos fazer com que o nosso lençol freático seja retomado, haja tempo mínimo para que ele possa justamente estar com a água no seu nível e possa levar para as nossas caixas d’água fazerem a distribuição. Então, por isso, nós pedimos a você que procure usar de bom senso, mediante as recomendações que o nosso diretor do SAAE está fazendo para que nós possamos enfrentar esse momento”, informou Anderson.

Para que isso ocorra, o SAAE irá fazer o desligamento de todas as bombas d’água entre 23h e 5h, para que haja a recuperação do nível dos poços que estão muito abaixo dos níveis recomendados.

“Contamos com o apoio da população, pedimos a colaboração de todos que reservem água, que tenham o maior cuidado com esse líquido precioso. Nós sabemos que essa estiagem é severa, muito pior do que a do ano passado. Todos os estudos estão apontando para isso, então vamos evitar o desperdício, termos consciência para que a gente possa atravessar esse momento difícil”, afirmou o diretor do SAAE, Hiran Filizola.

A mesma medida foi implantada no município durante a seca histórica de 2023.

