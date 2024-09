Na trave: apostador de Manaus fica a um número de se tornar milionário da Mega-Sena

Um apostador de Manaus ficou a um número de ficar milionário, no sorteio da Mega-Sena que ocorreu na última quinta-feira (5). O concurso 2771 sorteou os números 07 – 13 – 14 – 33 – 38 – 50, com isso o prêmio acumulou em R$40 milhões. O manauara realizou uma aposta simples, de seis números, que custou apenas R$5,00.

O sorteado apostou na Loteria Veneza, localizada na Avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez. Com o sorteio o manauara garantiu o prêmio de R$37.663,95. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo país, ou pela internet.

A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$5.

*Com informações do Segundo a Segundo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱