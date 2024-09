Samu socorre mulher e encontra corpo de idosa em decomposição trancado em quarto

Os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, na noite de sábado (7), para socorrer uma mulher que passou mal Vila da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima tem 50 anos e sentiu dores no peito.

Ao chegar ao apartamento, os médicos encontraram a mulher deitada no sofá, mas sentiram um cheiro forte vindo de um quarto trancado.

No local, havia um corpo de uma idosa em estado de decomposição, que seria da mãe da mulher.

O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) no Centro. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as causas e circunstâncias da morte.

O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

*Com informações do g1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱