Do PIB em alta à moradia inteligente: o novo rumo do mercado imobiliário do Amazonas

Investindo no futuro de Manaus com moradias inteligentes e sustentáveis

O mercado imobiliário do Amazonas demonstra sinais de aquecimento, conforme revelado pela pesquisa “Indicadores Imobiliários do Amazonas”, conduzida pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM). O desempenho do setor no primeiro trimestre de 2024 se manteve em alta, registrando números próximos do último trimestre de 2023.

Leia também: Mercado reduz previsão da inflação de 4,51% para 4,49% este ano

Manaus continua firme entre as principais economias do Brasil, refletindo um ambiente favorável para investimentos no estado. O crescimento é sustentado por uma série de indicadores econômicos positivos, como o aumento de 1,9% no Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas no primeiro trimestre de 2024, conforme divulgado pelo Governo do Estado do Amazonas.

Esse crescimento econômico é ainda mais evidente quando se observam os dados anuais de 2021, onde o PIB do Amazonas alcançou R$131.531 bilhões, representando um aumento de 13,37% em relação ao ano anterior. O volume produtivo do estado também subiu 5,56%, consolidando a região como um polo de desenvolvimento.

Além disso, o turismo se destacou como um dos motores desse crescimento, com 1,2 milhão de visitantes em 2023, o que impulsionou a receita gerada pelo setor e contribuiu para a valorização do mercado imobiliário local.

A crescente densidade populacional nas grandes cidades, aliada ao alto custo do solo urbano, tem impulsionado uma transformação significativa no mercado imobiliário.

Para o presidente da Patter Incorporadora, Sérgio Avelino, o conceito de moradias compactas, conhecidas como “studios”, tem ganhado cada vez mais espaço.

“Essas unidades, caracterizadas por tecnologia embarcada e design inteligente, representam uma solução eficaz para o desafio de habitar áreas urbanas densamente povoadas, proporcionando uma nova forma de viver nas grandes metrópoles”, destaca.

O mercado imobiliário, especialmente em regiões estratégicas como Manaus, tem enfrentado desafios crescentes, desde a escassez de terrenos até a demanda por soluções habitacionais que atendam às necessidades de um público cada vez mais exigente.

Nesse contexto ele explica que, a Patter Incorporadora tem se destacado em concentrar essas operações na Região Norte, oferecendo soluções inovadoras e alinhadas às tendências globais, como o conceito de “smart living”, ou “vida inteligente”, que é um conceito onde consiste integrar tecnologia à vida cotidiana, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Em Manaus, recentemente aconteceu o lançamento do “Studio Lumi Vieiralves by Housi” que marca uma nova era para o mercado imobiliário local. Apresentado na EXPOIMOB 2024, o empreendimento é resultado da colaboração entre a Patter Incorporadora e a Housi e vem com a promessa de transformar a forma de viver na cidade. Com unidades de 25m² e 50m², o projeto combina moradia inteligente e estadias flexíveis, oferecendo uma solução inovadora que une praticidade, tecnologia e conforto.

Sérgio Avelino Filho, Diretor Administrativo e de Marketing Patter Incorporadora, explica que o “Lumi Vieiralves by Housi” vai além das tradicionais moradias compactas ao incorporar tecnologia avançada no cotidiano dos moradores. “O empreendimento proporciona uma série de serviços acessíveis com facilidade através de um aplicativo, incluindo manutenção, segurança 24 horas, concierge e serviços “pay per use”. Essa integração tecnológica visa simplificar a vida dos residentes, tornando o gerenciamento da moradia mais eficiente e confortável”, explica.

Ele conta ainda que para investidores, o “Lumi Vieiralves by Housi” oferece uma oportunidade atraente com uma gestão descomplicada. A parceria entre a Patter Incorporadora e a ‘Housi’ resolve desafios comuns no mercado imobiliário, como a administração e manutenção de propriedades, permitindo que os investidores concentrem-se apenas nos lucros. O modelo de negócios do empreendimento garante uma administração profissional e maximiza o retorno sobre o investimento.

Além de introduzir inovações no conceito de moradia, o projeto reflete uma mudança no estilo de vida urbano. Com o foco em uma vida conectada, o “Lumi Vieiralves by Housi’ prioriza a comodidade dos moradores ao integrar todos os serviços necessários em um único aplicativo. Isso inclui reservas de espaços de coworking, solicitações de limpeza e muito mais, promovendo uma experiência de moradia mais eficiente e moderna.

O sucesso do “Lumi Vieiralves by Housi” simboliza a evolução do mercado imobiliário na Região Norte do Brasil. Com a economia local em expansão e a demanda crescente por habitações inovadoras e bem localizadas, a Patter Incorporadora está bem posicionada para liderar essa transformação.

O empreendimento, com seu stand decorado e conceito de smart living, oferece uma visão do futuro da moradia inteligente, atraindo tanto investidores quanto moradores interessados em uma nova forma de viver.

O “Lumi Vieiralves Housi” disponibiliza o decorado na Rua Rio Javari, 226, bairro Nossa Senhora das Graças, e experimente a inovação em moradia inteligente.

Housi- Appspace Expande o Conceito

Desenvolvido pela Housi, o Appspace é uma plataforma de tecnologia para a gestão de prédios inteligentes, conectando-se a edifícios em todo o Brasil e oferecendo benefícios aos moradores de qualquer localidade. Até agora, a solução conta com mais de 520 parceiros, oferecendo desde a gestão de condomínios e apartamentos até serviços para o dia a dia, como compras de produtos ou compartilhamento de veículos. É fundamental integrar todos os serviços disponíveis no edifício, nas áreas comuns, como mini mercado, lavanderia autônoma, aluguel de eletroeletrônicos, e outros serviços acessíveis através do app da Housi. Este é o grande diferencial, permitindo, por exemplo, solicitar a limpeza do apartamento ou reservar o coworking diretamente pelo aplicativo.

Atualmente, essa transformação está presente em mais de 800 prédios, espalhados em mais de 250 mil unidades em todo Brasil. Assim, o conceito de conectividade se torna ainda mais abrangente, permitindo que as pessoas vivam onde quiserem, pelo tempo que desejarem, com o mesmo conforto e comodidade.

Patter Incorporado em Manaus

Dedica-se a oferecer moradias compactas, inovadoras e inteligentes. Nosso foco é o investidor, desenvolvendo projetos que aliam tecnologia, design e praticidade, proporcionando um estilo de vida contemporâneo e dinâmico. Concentramos nossas operações na Região Norte, com Manaus como ponto de partida, e buscamos melhorar a vida das pessoas por meio de empreendimentos bem planejados e estrategicamente localizados. Escolhemos locais que oferecem alta demanda e valorização dos imóveis, como o Lumi Vieiralves em Manaus. Com uma abordagem inovadora e centrada no cliente, a Patter Incorporadora se destaca no mercado imobiliário, oferecendo tranquilidade e sucesso aos nossos investidores. Nossa missão é assegurar alta rentabilidade e gestão descomplicada, utilizando soluções tecnológicas avançadas para facilitar a administração dos imóveis e maximizar os rendimentos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱