Homem é preso por estuprar criança durante cinco anos no Amazonas

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos durante os últimos cinco anos. Os abusos, segundo a polícia, ocorriam desde que a vítima tinha 6 anos, no município de Juruá, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, as investigações iniciaram após o caso ser encaminhado à Polícia Civil pelo Conselho Tutelar de Juruá. O autor é esposo da avó da vítima, com quem a criança residia. A prisão ocorreu neste final de semana.

“Em escuta especializada, a vítima relatou que era abusada sexualmente pelo indivíduo desde os seis anos. Ela contou à sua genitora sobre as agressões sexuais, e esta, por sua vez, retirou a criança da residência da avó imediatamente e a levou para sua casa. O indivíduo ainda foi ao local umas três vezes atrás da vítima”, falou o delegado.

Segundo o delegado, durante as investigações, foi possível identificar que a mãe da criança também foi vítima do infrator, e as diligências irão prosseguir para apurar as informações.

“Diante das informações, foi solicitada a prisão preventiva do autor, que foi cumprida no local onde ele trabalhava, no município. Agradeço e parabenizo o empenho da equipe de investigação da 70ª neste caso e peço que a população continue denunciando os crimes contra crianças e adolescentes”, finalizou.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

