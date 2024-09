Procon notifica Amazonas Energia após apagão que afetou 7 bairros de Manaus

A notificação exige explicações detalhadas sobre a causa do incidente

O Procon-AM anunciou que irá notificar a concessionária Amazonas Energia devido ao apagão ocorrido neste domingo (8), que afetou sete bairros de Manaus. A notificação exige uma explicação detalhada sobre a causa do incidente, as medidas tomadas para resolver o problema e as providências para evitar futuras ocorrências.

No domingo (8), uma falha em uma linha de transmissão deixou sete bairros de Manaus sem energia elétrica por quase dez horas. O problema começou por volta das 16h30 e se estendeu até a madrugada desta segunda-feira (9).

De acordo com a concessionária Amazonas Energia, a interrupção foi causada pelo desligamento da linha de transmissão de 69 KV, Manaus-Santo Antônio.

Em nota, a Amazonas Energia informou que equipes foram enviadas ao local para restaurar o fornecimento de energia o mais rápido possível. “As equipes de manutenção foram acionadas e estão trabalhando para resolver o problema com a maior brevidade possível”, diz a nota.

A empresa confirmou que os serviços foram concluídos às 2h02, iniciando o processo de normalização da energia nas áreas afetadas.

Os bairros impactados foram:

Tarumã

Lagoa Azul

Colônia Terra-Nova

Santa Etelvina

Novo Israel

Santo Antônio

Monte Sinai

