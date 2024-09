Manaus sedia 21º Congresso Amazônico de Recursos Humanos, com foco no futuro do trabalho, e a 21ª Expo ABRH-AM

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, regional Amazonas, realizará o 21º Congresso Amazônico de Gente e Gestão (CONAMARH) e a 21ª Expo ABRH-AM nos dias 12 e 13 de setembro, em Manaus. Nos dois dias, os eventos serão realizados das 14h às 21h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Com o tema “Liderando o Futuro do Trabalho”, o evento traz uma abordagem diferente da tradicional. A ideia é mostrar oportunidades que prometem moldar o cenário profissional nos próximos anos, abordando estratégias inovadoras, práticas de gestão progressivas e insights valiosos que capacitam os líderes a enfrentarem os desafios do futuro do trabalho na Amazônia.

Para a presidente da ABRH-AM, Silvana Aquino, a importância do 21º CONAMARH ter escolhido o tema liderança é fundamental para um cenário positivo no futuro do trabalho.

“O futuro do trabalho não será moldado pelas ferramentas e tecnologias que utilizamos, mas sim pela maneira como inspiramos as pessoas a usá-las para criar um impacto positivo. Para isso, precisamos adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo, promovendo a agilidade e a inovação em nossas equipes. A liderança deverá focar em inspirar e valorizar as pessoas para o sucesso das organizações”, salientou Silvana Aquino.

Já para o vice-presidente da Associação, Francisco de Assis, o evento promove a disseminação de conhecimento e troca de experiências entre profissionais da área de Recursos Humanos e demais interessados.

“O CONAMARH é o maior evento de gestão de pessoas e recursos humanos da Amazônia. Neste congresso apresentaremos as melhores práticas de gestão de pessoas do Brasil através de palestras incríveis com os mais renomados profissionais da área. Além do congresso teremos a Expo ABRH-AM com apresentação de produtos e serviços de excelência para melhorar a gestão de benefícios nas organizações”, disse o VP da Associação.

A expectativa é que cerca de 5 mil pessoas compareçam ao local. O evento anual reúne profissionais de RH e das áreas de Relações Trabalhistas e Saúde no Trabalho, lideranças, além de estudantes.

Dentre os participantes, estarão os maiores palestrantes do Brasil nas áreas de RH, mundo do trabalho e inteligência artificial, como Daniela Diniz, diretora do Great Place To Work; Andrea Mazarem, professora da Fundação Dom Cabral; Rebeca Toyama, CEO da Academia de Competências Integrativas (ACI); Fabiano Zavanella, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).

Sobre o Expo ABRH-AM

Outro evento gratuito é a Expo ABRH-AM, que chega na 21ª edição em 2024. Grandes marcas e empresas como como Honda, Pluxee, Swille, Banco BV, VIASOFT e FIEAM apresentarão novidades ao público.

Ingressos

As vendas de palestras são pagas e aqueles que tiverem interesse em participar podem realizar a compra pelo site do Ingresso Mix através deste link (https://www.ingressomix.com/comprar/416/CONAMARH).

Para aqueles que tiverem interesse em participar da Expo ABRH-AM, o evento será gratuito, basta comparecer nos dias do evento e apreciar os estandes de diversas empresas que estarão na exposição do CONAMARH e desfrutar da praça de alimentação.

Sobre a ABRH Amazonas

A ABRH-AM é uma organização sem fins lucrativos que integra a ABRH Brasil, uma entidade com mais de 57 anos de atuação no Brasil em prol do desenvolvimento das pessoas e organizações. Fundada em 10 de maio de 2000, a ABRH Amazonas tem como missão disseminar o conhecimento do mundo do trabalho para desenvolver pessoas e organizações, influenciando na melhoria da condição social, política e econômica do país.

Através de iniciativas, como congressos, palestras, cursos e workshops, a ABRH-AM promove a disseminação de conhecimento e troca de experiências entre profissionais da área de Recursos Humanos e demais interessados. Com um foco voltado para o desenvolvimento humano e organizacional, a instituição busca contribuir para a construção de um mercado de trabalho mais justo, inclusivo e próspero.

