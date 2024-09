Polícia procura suspeitos de matar criança na Zona Leste de Manaus

O crime ocorreu na rua Perpétua, comunidade Valparaíso. Além da morte do menino, os suspeitos são investigados por outras mortes na região.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de dois homens, conhecidos como Adriano, o ‘Tilly’, e Matheus, o ‘MT’, suspeitos de estarem envolvidos na morte de Gabriel Ravi, de 11 anos, vítima de bala perdida na noite de sábado (7).

O crime ocorreu na rua Perpétua, comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Além da morte do menino, os suspeitos são investigados por outras mortes na região.

De acordo com a polícia, os suspeitos seriam membros de um grupo criminoso denominado ‘Bonde do Careca’, ativo em várias áreas da zona leste de Manaus. Este grupo também é suspeito de ameaçar crianças, adolescentes e mulheres que têm vínculo com outras organizações criminosas.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos teriam ido ao local com a intenção de matar um rival, mas acabaram atingindo Gabriel Ravi, que havia saído de casa para comprar um lanche.

O garoto foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na zona leste da capital, mas não sobreviveu aos ferimentos.

A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de ‘MT’ ou ‘Tilly’ seja encaminhada ao 190 ou 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

