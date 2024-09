Bolsonaro vem a Manaus no final de setembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará neste mês de setembro em Manaus, em apoio a candidatura do candidato Capitão Alberto Neto (PL), nas eleições municipais de 2024. Segundo informações de bastidores, Bolsonaro estará na capital, na terça-feira (24).

A visita de Bolsonaro a Manaus é considerada uma estratégia para impulsionar a campanha de Alberto Neto (PL). Na programação da possível visita está inclusa uma “motociata” com apoiadores.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria do candidato Capitão Alberto Neto (PL), para confirmação da data, mas não obteve retorno. O espaço fica aberto para manifestações.

Após cancelar sua visita a Manaus, em agosto, o ex-presidente reagendou sua presença, pelas redes sociais, para o mês de setembro, mas não tinha definido uma data.

No vídeo, Bolsonaro reafirma seu apoio ao Capitão e sua vice, Maria do Carmo, e destaca que deseja reencontrar seus admiradores da cidade.

“Olá, amigos de Manaus, se Deus quiser em setembro estarei nessa capital de Estado participando da campanha do meu amigo capitão Alberto Neto a prefeitura. E obviamente estarei aí para rever vocês, dar um abraço, tirar uma fotografia, e também, pedir a vocês o voto no nosso candidato a prefeito, o capitão Alberto Neto”, diz o representante da direita.

Direita em Manaus

Na semana passada, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro (PL) esteve em Manaus também em apoio a candidatura de Alberto Neto (PL) e Maria do Carmo (Novo) à prefeitura.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) também esteve na capital amazonense, em agosto e participou de várias ações com Alberto Neto e Maria do Carmo, incluindo um “adesivaço” na Casa da Direita.

No entanto, a visita de Nikolas não teve muita adesão do público, sendo considerada pouco representativa para fortalecer a candidatura de Alberto Neto à prefeitura.

