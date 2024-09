SSP-AM pede que familiares de dois homens compareçam ao IML para liberação dos corpos

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) pede que familiares de dois homens compareçam ao Instituto Médico Legal (IML) para o reconhecimento e liberação dos corpos. Trata-se de Roberto da Silva Júnior, 39 anos e Caique Marciano Guedes, 26 anos.

O corpo do homem de 39 anos deu entrada na instituição na segunda-feira (2). Ele foi vítima de arma branca. Caique Marciano chegou ao IML nesta segunda-feira (9), após ser agredido fisicamente.

As identificações dos corpos foram realizadas por peritos do Instituto de Identificação do Amazonas (IIACM), com o apoio operacional do IML. Os especialistas coordenados pela SSP-AM utilizaram o procedimento de necropapiloscopia para identificar os corpos.

Os familiares dos mortos devem procurar o setor de Serviço Social do IML, que funciona todos os dias, em horário de 8h às 20h. Outras informações sobre os procedimentos de reconhecimento e liberação podem ser obtidas por meio do contato 3216-6040.

O IML destaca que, se a liberação não for realizada em até 30 dias, os corpos serão enterrados em Manaus. A instituição reforça, ainda, que os corpos só podem ser liberados por familiares. É um procedimento padrão.

A sede do Instituto Médico Legal fica localizada na avenida Noel Nutels, n° 300, no bairro Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus.

