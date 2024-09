VÍDEO: Deolane Bezerra deixa cadeia em meio a gritos de protesto e tumulto de fãs

Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal Feminina do Recife na tarde desta segunda-feira, 9, após conseguir um habeas corpus. Ela irá responder em prisão domiciliar e deverá usar tornozeleira eletrônica. A mãe da influenciadora, Solange Bezerra, não obteve o mesmo benefício e continuará presa.

Dezenas de fãs aguardavam do lado de fora da Colônia Penal Feminina do Recife a saída de Deolane. A advogada foi recebida pela imprensa e por uma multidão de fãs.

A soltura de Deolane foi revelada pela sua irmã, a advogada Dayanne Bezerra. “Estamos indo para a porta do presídio. A Deolane foi liberada, mas minha mãe não. É uma prisão injusta, arbitrária. Precisamos de vocês lá, quem puder ir para lá nos ajudar. Vamos sair com a Deolane, mas precisamos mais do que nunca da ajuda de vocês. Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão”, disse nas redes sociais.

Por que Deolane Bezerra foi presa?

A advogada e influenciadora digital foi presa na última quarta-feira, 4, em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de praticar lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão ocorreu no bairro de Boa Viagem, no Recife (PE). Além dela, sua mãe, Solange Bezerra, também foi detida.

As investigações foram iniciadas em abril de 2023, com o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, e resultaram na Operação de Repressão Qualificada Integration, deflagrada na última semana.

Ao ser questionada pelo Terra, a Polícia Civil se restringiu a informar que foram expedidos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, cumpridos no Recife (PE), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO) e Barueri (SP).

Além disso, as autoridades informaram que foi decretado o bloqueio de bens, como imóveis, carros de luxo, aeronaves e embarcações. Mais de R$ 2,1 bilhões de ativos foram bloqueados. O valor exorbitante corresponde à somatória do patrimônio de todos os investigados pela operação, e não apenas de Deolane.

Quem é Deolane Bezerra?

Natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Deolane Bezerra tem 36 anos. De origem humilde, ela e suas irmãs –Dayanne e Daniele– se dedicaram aos estudos e se formaram em Direito, o que fez a família prosperar financeiramente. Ainda na juventude se tornou mãe de Giliard, Kaíque e Valentina. Discreta, ele nunca foi de falar sobre o pai deles.

Deolane ganhou fama nacionalmente em 21 de maio de 2021, quando seu então marido, MC Kevin, morreu de forma trágica após queda de uma varanda no Rio de Janeiro. A perícia constatou que ele estava embriagado, se assustou com a possibilidade de ser pego traindo a esposa e que tentou fugir pela varanda. No entanto, ele se desequilibrou, caiu e morreu.

Na época, a Polícia Civil do Rio, com a anuência do Ministério Público (MP), entendeu que a morte foi acidental e pediu o arquivamento do caso.

Quando se relacionava com MC Kevin, Deolane já atuava como advogada e tinha bastante sucesso no ofício. Ela afirma ter feito fortuna como advogada da classe popular e humilde.

Nos últimos anos, tentou carreira na música, ela lançou as faixas Quem Paga Sou, A Chefe e Meu Menino, esta última em homenagem a MC Kevin.

Ela realizou um megashow e participações em programas de auditório, porém, após receber diversas críticas, optou por abandonar a aposta. Ela tentou carreira como DJ, mas também não deu continuidade.

Em 2022, aceitou o convite de Rodrigo Carelli, diretor da Record TV, e integrou o elenco de A Fazenda 14. Sua passagem pelo programa foi bastante aguardada.

Porém, ao longo dos meses, seguidores não viram com bons olhos a forma agressiva como Deolane tratava os demais participantes. No confinamento, ela rivalizou com Babi Borges, campeã da edição.

Rotulada de vilã, Deolane não chegou até a final do programa. Suas irmãs tomaram medidas judiciais contra a Record TV afirmando que estavam colocando a influenciadora em posição de sofrimento. Com base no argumento, tiraram ela do confinamento.

Após sua participação em A Fazenda 14, Deolane ganhou destaque nas redes sociais por alguns factoides, como seu romance confuso com Fiuk. Nos últimos dias, inclusive, ela afirmou que foi diagnosticada com um quadro depressivo.

*Com informações do Terra

