iPhone 16 vai custar a partir de R$ 7,7 mil; veja valores dos modelos

O iPhone 16 foi anunciado pela Apple, nesta segunda-feira (9). Além das novidades no design, processador e funções, a gigante da tecnologia anunciou os valores dos novos aparelhos, em dólar.

Para adquirir o novo dispositivo, será necessário desembolsar a partir de R$ 7.799.

Além do modelo tradicional, o iPhone 16 Plus sairá por R$ 9.499. As versões Pro também foram anunciadas no evento. Além de virem em uma nova cor, o bronze, intitulada como “desert titanium”, a Apple confirmou que as telas dos aparelhos aumentaram em relação à geração passada.

O iPhone 16 Pro está saindo a partir de R$ 10.499 e o modelo mais caro, o iPhone 16 Pro Max, que tem uma tela de 6,9 polegadas custa a partir de R$ 12.499.

Entre as novidades, estão novas cores como o ultramarino, turquesa, rosa, branco e preto (veja acima), além de um novo vidro de proteção cerâmica também será acrescentado, deixando o aparelho 50% mais resistente do que a geração anterior e, segundo a Apple, 2x mais resistente do que outros telefones.

Equipados com o chip A18 Pro e desenvolvidos com a inteligência da Apple, o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max apresentam telas maiores, controle de câmera, recursos inovadores de câmera e áudio e um grande salto na duração da bateria • Apple

Novos modelos de Apple Watch e AirPods

A nova linha AirPods apresenta novidades no dos AirPods 4, novas cores dos AirPods Max e a primeira experiência de saúde auditiva completa do mundo com os AirPods Pro 2 • Apple

Novidades também foram anunciadas para os amantes de Apple Watch e AirPods. Entre as novidades nos relógios da marca, estão a maior tela já lançada para o Apple Watch Series 10, que também vai se tornar o relógio mais fino da marca, até agora.

No anúncio, a gigante da tecnologia ainda frisou um aumento de 40% de brilho no dispositivo e a bateria mais rápida de recarregar, em apenas 30 minutos. Para o Apple Watch Ultra 2, uma nova cor foi anunciada: saturn black.

O Apple Watch Series 10 chega com preços a partir de R$ 5.499. O Apple Watch Ultra 2 tem valor de lançamento a partir de R$ 10.499.

Uma nova geração de AirPods também foi anunciada pela Apple nesta segunda (9). Desta vez, dois modelos estão disponíveis: um mais caro, com cancelamento de ruído ativo e outro com preço mais acessível e sem o recurso.

A novidade tem preço de R$ 1.499 na versão mais simples e R$ 1.999 no fone com cancelamento.

*Com informações da CNN Brasil

