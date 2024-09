‘Caso Djidja Cardoso’: Justiça mantém prisão preventiva de cinco denunciados

A Justiça do Amazonas manteve, na manhã desta segunda-feira (9), a prisão preventiva de Ademar e Cleusimar Cardoso, irmão e mãe da ex-sinhazinha Djidja Cardoso, encontrada morta em maio em Manaus. Outras três pessoas envolvidas também tiveram as prisões mantidas.

O juiz de direito titular da 3.ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas, Celso Souza de Paula, decidiu por manter a prisão preventiva de Ademar Farias Cardoso Neto, Cleusimar de Jesus Cardoso, Hatus Moraes Silveira, José Máximo Silva de Oliveira e Sávio Soares Pereira indiciados e denunciados na Ação Penal n.º 0508159-44.2024.8.04.0001.

Na mesma decisão, o magistrado concedeu liberdade provisória a Verônica da Costa Seixas, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as atividades; proibição de acesso ou frequência ao local do fato e outros relacionados ao consumo ou venda de drogas lícitas, ilícitas e afins; proibição de ausentar-se, por período superior a 8 dias, da Comarca de Manaus e de ausentar-se do perímetro domiciliar no período noturno compreendido entre 22h e 6h, resguardada a jornada estudantil e laboral, bem como monitoração eletrônica.

Em relação aos denunciados Emicley Araújo Freitas Júnior, Claudiele Santos da Silva, Marlisson Vasconcelos Dantas e Bruno Roberto da Silva Lima, que também figuram como réus no processo, o juiz autorizou a retirada do monitoramento eletrônico.

Os pedidos de relaxamento das prisões foram apresentados na última quarta-feira (4), pelas defesas, durante a Audiência de Instrução realizada pela 3.ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Manaus nos Autos n.º 0508159-44.2024.8.04.000. Na ocasião, o magistrado ouviu as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas defesas e também conduziu o interrogatório dos dez denunciados.

Concluída a audiência, foi aberto prazo para apresentação das alegações finais e, com as devidas apresentações por parte do MP e defesa, o processo ficará concluso para sentença.

Veja abaixo a lista dos réus e os crimes pelos quais são denunciados:

Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja) : Tráfico de drogas e associação para o tráfico – presa.

: Tráfico de drogas e associação para o tráfico – presa. Ademar Farias Cardoso Neto (irmão de Djidja) : Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso.

: Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso. José Máximo Silva de Oliveira (dono de clínica veterinária) : Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso.

: Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso. Sávio Soares Pereira (sócio de José Máximo) : Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso.

: Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso. Hatus Moraes Silveira (coach) : Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso.

: Tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso. Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro) : Tráfico de drogas – retirada do monitoramento eletrônico.

: Tráfico de drogas – retirada do monitoramento eletrônico. Claudiele Santos Silva (maquiadora) : Tráfico de drogas – retirada do monitoramento eletrônico.

: Tráfico de drogas – retirada do monitoramento eletrônico. Verônica da Costa Seixas (gerente de salão de beleza) : Tráfico de drogas – liberdade provisória.

: Tráfico de drogas – liberdade provisória. Emicley Araújo Freitas (funcionário de clínica veterinária) : Tráfico de drogas – retirada do monitoramento eletrônico.

: Tráfico de drogas – retirada do monitoramento eletrônico. Bruno Roberto da Silva Lima (ex-namorado de Djidja): Tráfico de drogas – retirada do monitoramento eletrônico.

