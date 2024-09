VÍDEO: helicóptero cai, pega fogo e deixa dois mortos

Três pessoas estavam no helicóptero que caiu no bairro na Zona Rural de Caruaru

Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero na zona rural de Caruaru, na tarde desta segunda-feira (9).

Populares que estavam perto da área da queda, uma região de mata no bairro Nina Liberato, filmaram a aeronave destruída no chão e em chamas.

VÍDEO:

Segundo informações iniciais de moradores que estavam no local, três pessoas estavam na aeronave. Uma delas, que não teve o nome divulgado, conseguiu sair e foi socorrida. Uma equipe do corpo de Bombeiros, o Samu e as Polícias Militar e Civil foram acionadas.

Segundo apuração do Grupo Asa Branca, ao qual a TV Asa Branca faz parte, um dos mortos é o piloto da aeronave. O homem que conseguiu sobreviver teve queimaduras pelo corpo e foi socorrido por populares para uma unidade hospitalar de Caruaru.

As vítimas foram identificadas por:

André Gomes Ferreira (piloto), que morreu;

Henrique da Cunha Santos (sobrevivente – foi levado para um hospital particular com queimaduras no corpo);

O terceiro ocupante permanece ainda sem identificação e também morreu.

O major do Corpo de Bombeiros militar disse que demorou cerca de 20 minutos para controlar as chamas do local do acidente. O fogo teria sido provocado pelo combustível do helicóptero. Foi preciso fazer uma área de isolamento porque uma peça do helicóptero pode ter se desprendido da aeronave.

*Com informações do G1

