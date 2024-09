Site de Bolsonaro privilegia apenas 2 dos 42 candidatos a vereador em Manaus pelo PL

No AM, somente os candidatos delegado Costa e Silva e delegado Pablo são destacados.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou um site com a lista dos candidatos que ele apoia nas eleições de 2024. No Amazonas, a plataforma apresenta 42 candidatos concorrendo à Câmara Municipal de Manaus. No entanto, somente dois políticos são destacados na lista, que não revela os critérios utilizados para a ordenação dos nomes.

Os “privilegiados”, que aparecem no topo da lista com suas fotos de perfil em destaque no site, são os candidatos delegado Costa e Silva e delegado Pablo. Além deles, os candidatos a prefeito e vice-prefeito apoiados por Bolsonaro também recebem destaque na página.

Delegado Costa e Silva aparece em duplicidade na lista. Somente ele e delegado Pablo são destacados

Já, os demais, são listados em ordem alfabética e completamente sem destaque algum. Costa e Silva, inclusive, tem o nome citado novamente na listagem, o que faz parecer que o PL inscreveu 43 candidatos à vereador e não 42.

A lista completa pode ser acessada clicando aqui. Para visualizar, passe o cursor sobre o estado desejado e, em seguida, selecione a cidade de interesse.

RegistroBr

De acordo com o Registro.Br, que é o responsável por registrar todos os sites com domínio .com.br no país, o site vereadordobolsonaro.com.br está no nome do ex-presidente da república e foi criado no dia 26 de agosto deste ano.

Reprodução do registro do site

Como ele foi criado direto pela equipe de Bolsonaro, não conseguimos descobrir o motivo do privilégio a apenas os dois candidatos do PL em Manaus. Nem os três vereadores da legenda que disputam a reeleição, Capitão Carpê, Raiff Matos e Marcel Alexandre, são destacados.

FakeNews

Com o privilégio, quem primeiro surfou na onda do site foi o delegado Costa e Silva, que postou um vídeo em suas redes sociais. Na gravação, ele dá a entender ser o único apoiado pelo ex-presidente em Manaus.

Inclusive, ele toma o cuidado de rolar vagarosamente a página para não mostrar o nome dos demais candidatos do PL. Veja o vídeo.

