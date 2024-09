Compreendendo e cuidando da terceira idade felina

Assim como os humanos, os gatos também passam por diferentes fases da vida, e eventualmente, chegam à terceira idade.

Mas, você já se perguntou com quantos anos um gato se torna idoso? A resposta pode variar, mas em geral, os felinos entram na terceira idade por volta dos 7 anos de vida. Com o avanço da medicina veterinária, é comum ver gatos vivendo até os 15, 20 ou até mais anos.

No entanto, a entrada na fase idosa traz consigo uma série de mudanças físicas e comportamentais que exigem atenção e cuidados especiais por parte dos tutores.

À medida que os gatos envelhecem, o metabolismo desacelera, o que pode levar ao ganho de peso se a dieta não for ajustada. Por isso, é essencial oferecer uma alimentação balanceada e adaptada às necessidades de um gato idoso.

Dietas específicas para felinos na terceira idade geralmente contêm menos calorias e mais fibras, ajudando a prevenir a obesidade e manter o trato digestivo saudável. Além disso, essas rações são enriquecidas com antioxidantes e ácidos graxos ômega-3, que auxiliam na manutenção da saúde cerebral e articular.

A saúde dental também merece atenção. Gatos idosos são mais propensos a desenvolver doenças periodontais, que podem causar dor e dificultar a alimentação. Por isso, é importante realizar check-ups veterinários regulares e, se possível, escovar os dentes do gato ou fornecer petiscos específicos para a limpeza dos dentes.

As articulações dos felinos idosos também são áreas de preocupação. Com o tempo, o desgaste natural das articulações pode causar artrite, o que torna difícil para o gato pular, correr ou até mesmo andar.

Sinais de dor ou desconforto, como relutância em se movimentar, mancar ou passar mais tempo descansando, devem ser prontamente abordados com o veterinário. Suplementos à base de glucosamina e condroitina, além de camas ortopédicas e rampas, podem ajudar a aliviar o desconforto e melhorar a qualidade de vida do seu gato.

Outro aspecto importante é a saúde dos rins. A insuficiência renal crônica é uma das condições mais comuns em gatos idosos. A doença renal pode ser silenciosa e os sintomas, como perda de apetite, perda de peso, aumento da sede e da micção, podem surgir lentamente.

Por isso, é essencial realizar exames de sangue e urina regularmente para detectar precocemente qualquer problema renal. Em muitos casos, uma dieta especial, rica em proteínas de alta qualidade e baixa em fósforo, pode ajudar a gerenciar a condição.

A saúde mental dos gatos idosos também deve ser monitorada. Assim como os humanos, os gatos podem sofrer de declínio cognitivo à medida que envelhecem. A Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC) em gatos pode se manifestar de várias maneiras, incluindo desorientação, alterações no ciclo de sono, vocalização excessiva e esquecimento de comportamentos aprendidos, como o uso da caixa de areia.

Criar um ambiente calmo, manter uma rotina estável e estimular mentalmente o gato com brinquedos interativos podem ajudar a mitigar os efeitos do declínio cognitivo.

Além dos cuidados com a saúde física e mental, o bem-estar emocional dos gatos idosos também é fundamental. Gatos mais velhos podem se tornar mais carentes de atenção ou, ao contrário, preferir mais tempo sozinhos. Respeitar o espaço e as necessidades emocionais do gato é crucial.

Passar tempo de qualidade juntos, proporcionando carinho e atenção, é essencial para garantir que o gato se sinta amado e seguro.

Por fim, a regularidade nas visitas ao veterinário não pode ser subestimada. À medida que os gatos envelhecem, é recomendável aumentar a frequência dos check-ups para pelo menos duas vezes ao ano. Essas consultas permitem a detecção precoce de problemas de saúde que podem ser silenciosos, como doenças cardíacas, hipertensão e diabetes, comuns em felinos idosos. E para manter a saúde do seu gato em dia, conte com a Unidade de Saúde Felina.

Agora que você já sabe que os gatos entram na terceira idade por volta dos 7 anos e que essa fase da vida requer cuidados especiais que abrangem desde a alimentação adequada até a monitorização da saúde física, mental e emocional.

Ser tutor de um gato idoso é uma experiência gratificante, pois permite que você retribua todo o amor e companhia que ele ofereceu ao longo dos anos, garantindo que seus últimos anos sejam vividos com conforto, dignidade e, acima de tudo, com muito carinho.

