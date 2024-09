Projeto auxilia jovens a entrarem no mercado de trabalho em Manaus

O Projeto Jovem Empreendedor (Projem) oferece gratuitamente mentorias que prepara novos talentos para o mercado de trabalho em Manaus.

O programa conecta jovens com empresários experientes, além de oferecer treinamentos práticos que desenvolvem habilidades essenciais, como liderança e comunicação.

O Projem é desenvolvido pela SIE Manaus, com impacto em toda a região Norte do Brasil.

Pelo programa, jovens ganham a oportunidade de aprender diretamente com quem já está no mercado. Além de ensinar, o Projem transforma, via metodologia que combina gestão corporativa, comportamento e finanças, e ajuda os jovens a desenvolverem competências essenciais, como liderança, comunicação e resolução de problemas.

O programa busca abrir portas para que jovens possam construir um futuro melhor para si e para a região e isso não só melhora suas perspectivas profissionais, mas também os capacita a criar inovações e oportunidades que beneficiam toda a comunidade.

Mariana Lydse, participante do Projem, destaca que o programa teve um papel significativo na sua vida.

“O Projem transformou minha vida pessoal e profissional. Os ensinamentos que recebo estão me preparando para criar e administrar minha empresa. Estou disposto a contribuir com minhas capacidades para alavancar o projeto”, disse.

A SIE Manaus se dedica ao desenvolvimento da região Norte do Brasil, promovendo estratégias que fortalecem empresas locais e geram impactos positivos nas comunidades.

Com foco em planejamento estratégico e mapeamento de processos, a empresa segue apoiando empreendedores locais, fornecendo as ferramentas necessárias para que negócios na região contribuam de forma robusta para o desenvolvimento econômico e social do Norte e de outras regiões do Brasil.

*Com informações da assessoria