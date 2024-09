Eduardo Braga acompanha Lula em visita municípios afetados pela seca, no AM

A vinda do presidente à capital amazonense é para anunciar medidas de enfrentamento à estiagem e ao aumento de queimadas no estado

O senador Eduardo Braga (MDB) acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante visita aos municípios de Manaquiri e Tefé, interior do Amazonas, nesta terça-feira (10).

A vinda do presidente à capital amazonense é para anunciar medidas de enfrentamento à estiagem e ao aumento de queimadas no estado.

Em Manaquiri, eles visitaram a comunidade Paraná do Manaquiri, e em Tefé, a comunidade Campo Novo, no rio Curumitá, além de terem realizado um sobrevoo de helicóptero para acompanhar de perto a situação da estiagem e queimada nessas localidades.

Após a visita aos municípios, eles devem seguir para a capital amazonense, onde participam de reunião na Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) com os prefeitos do interior do estado para tratar de medidas para minimizar os impactos ambientais nessas localidades.

Atualmente, todos os municípios do Amazonas encontram-se em situação de emergência, com mais de 340 mil pessoas afetadas pelas consequências da estiagem, de acordo com a Defesa Civil.

Já em relação aos incêndios florestais, o Amazonas teve o pior mês de agosto dos últimos 26 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), registrando mais de 10 mil focos.

A união do Senador Eduardo Braga e do Governo Federal demonstra o compromisso com o desenvolvimento e a preservação ambiental do Amazonas.

