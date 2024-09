Carreta da Saúde começa a atender no bairro São José, em Manaus

Unidade móvel ficará no estacionamento do Shopping São José até 20 de setembro com a oferta de mamografia e ultrassonografia

Iniciou nesta terça-feira (10), o atendimento da Carreta da Saúde do Governo do Amazonas no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Estacionada no Shopping São José, a unidade móvel oferece exames de mamografia e ultrassonografia à população.

A ação faz parte do programa Saúde Amazonas, e tem como meta realizar no local cerca de 1 mil exames até o dia 20 de setembro.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, a unidade móvel amplia o acesso da população para realização de exames de imagens, essenciais para diagnóstico precoce de doenças. “A Carreta da Saúde continua na zona leste, mas agora para atender os moradores do bairro São José e proximidades, oferecendo um serviço rápido e prático aos pacientes”, comentou.

Atendimento

As atividades no estacionamento do Shopping São José estão sendo realizadas das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. Além de mamografia, explica Nayara Maksoud, a Carreta de Apoio à Saúde oferece os exames de ultrassonografia de abdômen total, de abdômen superior, de tireoide, mama, de próstata via abdominal, de aparelho urinário, obstétrica, transvaginal e pélvica.

“O resultado para as ultrassonografias é disponibilizado logo após o atendimento, enquanto que em mamografia, um código é disponibilizado para o paciente ter acesso ao resultado em até 24 horas”, esclarece, pontuando que o atendimento na unidade móvel é direcionado a pacientes adultos, mulheres e homens, que já passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e estão com a autorização de encaminhamento já inseridos no sistema de regulação.

*Com informações da assessoria

