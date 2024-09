‘Semana do Cinema’ garante ingressos por R$ 12 na Zona Norte de Manaus

Nesta quinta-feira (12), começa a “Semana do Cinema” com ingressos promocionais a R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira) na Rede Cine Araújo, localizada no Shopping Manaus ViaNorte.

A promoção, que segue até a próxima quarta-feira (18), é uma iniciativa da Federação Nacional de Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e da Associação Brasileira dos Proprietários de Salas Cinematográficas (ABRAPLEX). Desde 2022, a campanha já atraiu mais de 13 milhões de espectadores para as salas de cinema em todo o Brasil.

Agora, em sua quinta edição, o objetivo é continuar democratizando o acesso ao cinema. “Na primeira Semana do Cinema de 2024, tivemos uma adesão muito importante e pretendemos repetir a dose. O foco principal é celebrar a presença dos espectadores e tornar a magia do cinema acessível para todos”, comenta Lúcio Otoni, presidente da FENEEC.

Além dos ingressos promocionais, o combo de dois refrigerantes de 600ml e uma pipoca média será vendido por R$ 30. Entre os filmes que são lançamentos, estão “Silvio”, uma homenagem ao apresentador Silvio Santos, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, “Hellboy e o Homem Torto” e “Meu Amigo Pinguim”.

“Se divertir com a família e amigos é essencial. Esta será uma oportunidade única para quem quer explorar mais do cinema nacional e internacional. A Rede Cine Araújo é referência por garantir conforto e uma experiência especial no cinema. Aproveite a Semana do Cinema para conhecer”, convida a superintendente do Shopping Manaus ViaNorte, Kátia Vasconcelos.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 130 operações entre lojas, quiosques, serviços, entretenimento e restaurantes. Incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Ravanelli, Polo Wear e Subway.

*Com informações da assessoria

