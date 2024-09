Lula anuncia entrega de purificadores de água para comunidades afetadas pela seca no Amazonas

Presidente ouviu os moradores locais e encaminhou as demandas aos ministros. Com tecnologia 100% nacional, cada purificador tem capacidade para filtrar mais de cinco mil litros de água por dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta terça-feira (10), as comunidades de São Sebastião do Curumitá e Campo Novo, no município de Tefé, e Manaquiri, em Manaus, durante agenda no estado do Amazonas para anunciar medidas de combate à seca na região.

Durante as visitas, o presidente fez questão de sentar para conversar com moradores, respondendo dúvidas e encaminhando as demandas que surgiam.

Serão distribuídos nas comunidades 150 purificadores de água portáteis, doados por empresas privadas e produzidos pela startup paulista PWTech. Transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB), os purificadores já estão na base aérea de Manaus.

“São 150 filtros e cada um pode filtrar até 5 mil litros de água por dia. você pode pegar água do rio do jeito que ela está, colocar no filtro e, a hora que a água filtrar, você pode tomar o copo d’água, na hora a água está saudável e potável”, destacou o presidente.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, é preciso sinergia entre os governos para que os recursos necessários cheguem à população.

“A gente responde mais pela ajuda humanitária, com toda a parte de alimentação, de água que for necessária, de combustível, onde ainda puder usar combustível para deslocamento, deixar apoio, requisitar aeronaves quando tiver necessidade”, elencou.

