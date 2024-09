PF apreende 238 kg de drogas em helicóptero no interior do AM

Aproximadamente 238 kg de maconha tipo skunk foram apreendidas dentro de um helicóptero, em uma ação da Polícia Federal, com a ajuda da Força Aérea Brasileira, o Gefron/MT, o 5º CR/PM-MT, 13º CR/PM/MT e a PM/AM, na última segunda-feira (9), no interior do Amazonas.

Com base no compartilhamento de informações de inteligência entre as instituições envolvidas, foi identificado pela FAB no espaço aéreo brasileiro, sem plano de voo, um helicóptero que passou a ser monitorado pelo COMAE e pela PF.

Foi constatado que a aeronave estava com a matrícula clonada e, seguindo os protocolos institucionais pertinentes ao caso, iniciaram-se os procedimentos de abordagem.

O helicóptero realizou pouso forçado em área rural, situada próxima ao município de Rio Preto da Eva/AM, momento em que as forças de segurança fizeram a abordagem e apreenderam o carregamento da droga no seu interior.

As investigações e investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização das organizações criminosas.

*Com informações da assessoria

