Homem dá golpe de R$100 mil em famílias que queriam financiar apartamento no AM

Jorge Luiz Vieira Maciel, de 36 anos, foi preso nesta terça-feira (10), investigado pela prática de estelionato envolvendo financiamento de imóveis de um programa habitacional do Governo do Estado. A prisão ocorreu na rua Cubatão, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12° DIP, o homem se apresentava como advogado e alegava ter contatos influentes em um órgão responsável pela política de habitação do Estado, para ganhar a confiança das pessoas. A suspeita é de que ele tenha feito mais de mil vítimas.

“Ele prometia falsamente facilitar o financiamento de apartamentos em um projeto habitacional do Governo do Amazonas. O esquema contava com intermediários que cooptavam as vítimas, assegurando que, mediante o pagamento de taxas que variam entre 250 e 400 reais, elas seriam contempladas com imóveis em condomínios de Manaus”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, os pagamentos eram feitos via Pix e repassados pelos intermediários para Jorge Luiz, que arrecadou mais de R$ 100 mil com os golpes.

“As vítimas começaram a desconfiar que se tratava de um golpe quando os prazos prometidos para a entrega dos apartamentos expiraram sem qualquer resultado”, contou o delegado.

De acordo com o delegado, diante da gravidade do caso, foi solicitada à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome de Jorge.

“As investigações irão continuar com intuito de identificar quem seriam os intermediários e efetuar as prisões deles”, mencionou o delegado.

Jorge Luiz Vieira Maciel responderá por estelionato e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

