Acidente entre micro-ônibus e moto deixa dois mortos no Alvorada

Dois homens não identificados morreram após um acidente de trânsito entre um micro-ônibus e uma moto, na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Com o impacto, as vítimas que estavam na motocicleta foram arremessadas na via, e a moto ficou debaixo do micro-ônibus.

De acordo com informações de testemunhas, o micro-ônibus estava subindo a rua, quando o motociclista entrou na mesma via e acabou colidindo com o veículo.

Uma das vítimas morreu na hora e a outra veio a óbito enquanto estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do micro-ônibus foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

