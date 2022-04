Serasa aponta que inadimplentes usarão o Saque Emergencial do FGTS para limpar nome

A Região Norte tem mais de 4,01 milhões de ofertas de dívidas que podem ser quitadas com até R$ 1.000

A partir desta quarta-feira (20), a Caixa Econômica Federal começa a pagar o novo saque do FGTS 2022 no valor de até R$ 1 mil reais.

Para muitos brasileiros, o saque pode representar o recomeço: de acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa, 40% dos inadimplentes pretendem usar o saque emergencial do FGTS para limpar seu nome.

Entre os destaques do estudo, 26% dos entrevistados indicaram que pretendem utilizar o dinheiro liberado para pagar dívidas de cartão de crédito e que 26% dos respondentes pretendem colocar as contas básicas, como água, luz e gás, em dia.

Pelo menos 12% dos entrevistados afirmam que vão pagar dívidas contraídas em bancos e 8% pretendem quitar débitos feitos com familiares ou amigos.

Apenas 13% afirmam que vão usar o FGTS para fazer compras em supermercados e 12% estão fazendo planos de investir a quantia a ser sacada na Caixa.

O levantamento foi realizado entre os dias 12 e 14 de abril e ouviu mais de 1.679 usuários da Serasa. Desses, apenas 32% disseram ter saldo disponível no FGTS e 33% afirmaram não ter saldo na conta.

Ofertas de dívidas

Para facilitar a vida dos brasileiros que programam quitar débitos e limpar o nome usando o Saque do FGTS, a Serasa fez uma radiografia da disponibilidade de ofertas de dívidas com descontos especiais a partir da parceria que mantém com mais de 100 empresas de diferentes setores, como bancos, financeiras, securitizadoras, telefonia, varejo, universidades e outros.

Com o valor de até R$ 1.000,00, por exemplo, o consumidor encontra no Serasa Limpa Nome mais de 69,2 milhões de ofertas disponíveis em todo o Brasil.

Destas, são mais de 56 milhões de ofertas de dívidas disponíveis por até R$ 500,00 e mais de 24 milhões por até R$ 100,00.

Na Região Norte estão disponíveis mais de 4,01 milhões de ofertas até R$ 1.000,00, das quais 3,3 milhões são até R$ 500,00 e 1,5 milhão são ofertas por até R$ 100,00.

No Norte, o estado do Pará é o que possui mais ofertas de até R$ 1.000,00, totalizando 1,5 milhão. Mais de 1,3 milhão são até R$ 500,00 e mais de 605,3 mil até R$ 100,00.

No Amazonas são mais de 1,2 milhão de ofertas disponíveis no Serasa Limpa Nome por até R$ 1.000,00. Destas, mais de 1,05 milhão de ofertas podem ser quitadas por até R$ 500,00 e mais de 480 mil pelo valor de até R$ 100,00.

Já em Rondônia estão disponíveis mais de 373,7 mil de ofertas por até R$ 1.000,00. Destas, mais de 313,8 mil são até R$ 500,00 e mais de 137,1 mil por até R$ 100,00.

No Amapá, por até R$ 1.000,00 são disponibilizadas 228,4 mil ofertas. Por até R$ 500,00 há mais de 187,2 mil e outras 80,5 mil por até R$ 100,00.

Em Tocantins, por sua vez, são mais de 219 mil ofertas disponíveis por até R$ 1.000,00. Destas, 182,5 mil são até R$ 500,00 e mais de 83,3 mil até R$ 100,00.

No Acre são mais de 216,8 mil de ofertas disponíveis no Serasa Limpa Nome por até R$ 1.000,00. Das quais, mais de 181,4 mil de ofertas podem ser quitadas por até R$ 500,00 e mais de 77,5 mil pelo valor de até R$ 100,00.

Em Roraima estão disponíveis mais de 136,5 mil ofertas até R$ 1.000,00. Mais de 113,9 mil até R$ 500,00 e 52,1 mil até R$ 100,00.

A tabela completa das ofertas de débitos disponíveis, que cruza as variáveis Valor x Estado x Calendário de Liberação Caixa x Mês de Aniversário, pode ser acessada em https://www.serasa.com.br/assets/cms/2022/FGTS-V2.xlsx.

Para verificar as ofertas disponíveis em seu CPF, o consumidor não precisa estar negativado. Basta acessar os canais digitais da Serasa para consultar as oportunidades de renegociação com descontos especiais e opções de parcelamento.

