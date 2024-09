Dia Nacional do Frevo terá evento inclusivo com tecnologia inédita em Manaus

No próximo dia 14 de setembro, Manaus será palco de uma celebração especial em homenagem ao Dia Nacional do Frevo. A Vila Lenil Espaço Cultural, que fica na Rua Silva Ramos, 119, no Centro da capital amazonense, abrirá suas portas das 16h às 22h para um evento repleto de atrações, destacando o ritmo vibrante do frevo e, pela primeira vez, utilizando uma tecnologia inovadora de acessibilidade.

Programação Diversificada

A programação do evento começa às 16h com a oficina de dança “Passos de Frevo para Iniciantes”, ministrada pelo coreógrafo Bruno Sousa, que promete ensinar os primeiros movimentos desse ritmo contagiante ao público. Em seguida, às 17h, os músicos Adonai Chacon e Adriano Arcanjo assumem o palco, trazendo uma mistura de sons que promete animar a plateia.

A noite continua com a apresentação da Banda Frevião, conhecida como a banda oficial do Galo de Manaus, às 19h30. O encerramento do evento fica por conta da banda Pororoca Atômica, que se apresenta às 21h, fechando a celebração com muita energia.

Acessibilidade e Tecnologia Inédita

Um dos grandes destaques do evento é a utilização da tecnologia Aro Magnético, um equipamento portátil, que será utilizado pela primeira vez em um evento cultural em Manaus. Segundo Theo Alves, produtor cultural do evento, a tecnologia tem como objetivo ampliar a acessibilidade para pessoas que utilizam aparelhos auditivos e implantes cocleares.

“É muito importante que a gente fale do frevo, que a gente resgate a tradição e que a gente traga uma nova geração para cantar esses frevos. Em relação a acessibilidade, temos muita expectativa e esperamos que outros eventos possam levar essa tecnologia para aumentar a acessibilidade para pessoas que são usuárias dos aparelhos auditivos e dos implantes cocleares”, afirmou Theo Aves.

Apoios e Patrocínios

A realização do evento conta com o apoio da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Governo do Estado do Amazonas, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Além de empresas como Coração Blue e Kumon Japiim.

A entrada para o evento é gratuita, e a Vila Lenil Espaço Cultural promete se tornar um novo espaço de referência para a cultura em Manaus, oferecendo uma tarde e noite de muita música, dança e inclusão.

O Dia Nacional do Frevo em Manaus se apresenta como uma oportunidade imperdível para os amantes da cultura popular e para aqueles que desejam conhecer mais sobre a riqueza do frevo, aliando diversão e inclusão em um evento único.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱