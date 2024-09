Amazonense leva troféu de melhor atleta no Meeting Internacional das Fronteiras Norte

A amazonense Pietra Menezes, bicampeã brasileira de natação nos 50 metros livre, na categoria infantil, bateu o recorde e levou o troféu de melhor índice técnico do Meeting Internacional das Fronteiras Norte, em Boa Vista (RR). A atleta do Fluminense competiu no torneio nos dias 6 e 7 de setembro.

A atleta amazonense, que também está entre as três melhores do Brasil nos 100 metros livre, nadou cinco provas e levou cinco medalhas para casa.

“Bati o recorde na prova principal e conquistei o que todo atleta almeja nos campeonatos: o troféu de melhor índice técnico. Este troféu é dado para aquela que é considerada a melhor atleta da competição, aquela que mais se aproxima do coeficiente do recorde mundial. Me sinto feliz e honrada por ter obtido mais essa conquista, o que me motiva a continuar treinando”, disse Pietra.

Vale ressaltar que Pietra é a única atleta na história do Amazonas que possui dois troféus de melhor índice técnico em campeonatos brasileiros e vem conquistando mais títulos por onde passa.

Seu próximo desafio será o Norte/Nordeste, que acontece em Manaus, no período de 26 a 29 de setembro. Em seguida, dos dias 1º a 3 de outubro, Pietra disputa o Campeonato Brasileiro Estudantil, na cidade do Recife (PE).

Após os Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), Pietra segue para uma temporada no Rio de Janeiro para se juntar ao Fluminense em busca do seu tri no Campeonato Brasileiro Interfederativo na cidade de Mococa (SP), de 11 a 17 de outubro, finalizando o calendário em novembro, na cidade de Vitória (ES), no Campeonato Brasileiro de Clubes.

“Será um período bem intenso. Vou precisar estar preparada fisicamente e mentalmente. Serão grandes desafios, porque são campeonatos próximos uns dos outros, mas eu estou confiante”, concluiu Pietra.

