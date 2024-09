Festival de Cinema abre inscrições para oficina de roteiro com o cineasta Zeudi Souza

Já estão abertas as inscrições para a oficina de produção de roteiro cinematográfico, que acontece nos dias 26 e 27 deste mês, em Manaus.

A atividade faz parte da programação da primeira edição do Close, festival de cinema dedicado a obras de ficção e documentário, com temáticas relacionadas ao universo LGBTQIAPN+ que será realizado de 25 a 28 de setembro, no Cine Teatro Guarany.

O Close é um projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo por meio do Edital Manaus Identidade Cultural Audiovisual, com apoio do Concultura, Manauscult, Prefeitura de Manaus, Ministério da Cultura e Governo Federal.

A oficina de roteiro é direcionada a profissionais do audiovisual e estudantes de cinema, comunicação, artes e demais interessados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://forms.gle/Kunp7VFY7epY3kfw5. As vagas são limitadas. A oficina acontece nos dois dias das 15h às 18h, no Cine Teatro Guanary (Vila Ninita), na avenida Sete de Setembro, anexo ao Palácio Rio Negro, no centro histórico de Manaus. Os participantes receberão certificado ao final da atividade.

A capacitação será ministrada pelo cineasta Zeudi Souza. Ele é graduado em Teatro, com bacharel em direção e atuação pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), pós-graduado em Cinema e Linguagem Audiovisual pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro. Entre suas principais obras estão os curtas “Perdido”, vencedor de melhor curta do 7º Amazonas Film Festival; “No rio das borboletas”, indicado para sete festivais de cinema pelo Brasil; além de “O buraco”, vencedor dos prêmios de Melhor Atriz e Melhor Fotografia no CINEMATO. Ele também dirigiu os documentários “Promessa”, “Vivaldão: O colosso do Norte” e “Nossa Senhora do Carmo – Padroeira de Parintins”.

Durante a oficina, os participantes vão aprender sobre os diferentes tipos de roteiro, como formatar e aplicar técnicas para a escrita cinematográfica, entre outros temas. Zeudi Souza ressalta que ao longo dos anos tem percebido um olhar mais apurado para as histórias do Norte. “Vejo que muitas pessoas têm o anseio de contribuir e muitas das vezes não sabem por onde começar. Acredito que a oficina de roteiro possa ser um norte para esse público”, destaca.

Segundo o idealizador e coordenador do Close, Wallace Abreu, ofertar essa oficina de roteiro na programação do festival, de forma gratuita, é uma maneira de contribuir para o fortalecimento desse campo no setor audiovisual amazonense. Para ele, Zeudi é um dos principais nomes do cinema contemporâneo local, capacitado, qualificado, e que tem muito a contribuir com o cenário. “Certamente quem participar da atividade sairá do processo mais fortalecido, o que deverá impactar positivamente em seus projetos futuros e escritas”, frisa.

*Com informações da assessoria

