Homem matou mulher por ter medo de ser denunciado após roubar fiação no AM

Denilson da Silva Aniceto, de 40 anos, foi preso na terça-feira (10), pelo homicídio qualificado de Vera Lúcia Nogueira Costa, que tinha 56 anos. O crime ocorreu no dia 18 de agosto deste ano, no ramal do Paraíba, zona rural de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

O delegado Antônio Rondon, titular da 36ª DIP, explicou que a vítima foi morta com golpes de terçado e seu corpo foi jogado em um igarapé, localizado atrás do terreno de sua casa. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte ao crime e, de imediato, as investigações iniciaram.

“A vítima era viúva e uma figura querida no ramal da Paraíba. O autor atuava como ajudante no sítio em que Vera Lúcia morava e foi o único que não compareceu nas oitivas de pessoas próximas à vítima. Logo o seu sumiço após o crime levantou as suspeitas”, disse o delegado.

A imagem do indivíduo chegou a ser divulgada como procurado no dia 3 de setembro e, segundo o delegado, durante as investigações, foi apurado que ele passou pelos municípios de Manaquiri e Careiro, e seguiu para a cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia.

“Neste período em que esteve foragido, Denilson conseguiu trabalho em uma obra em Porto Velho, e, enquanto fazíamos o monitoramento, solicitamos o apoio da Delegacia Especializada em Homicídios de Porto Velho, sob a coordenação da delegada Leisaloma Carvalho Resem, diretora da Divisão de Homicídios da PC-RO, para efetuar a prisão deste indivíduo”, contou o delegado.

De acordo com o delegado, Denilson foi ouvido pela equipe de investigação da Polícia Civil de Rondônia e, em interrogatório, revelou que é viciado em “pedra” e estava sob efeitos de entorpecentes na ocasião do crime.

“Ele relatou que invadiu o terreno de Vera Lúcia para roubar fios e trocá-los por drogas, mas foi surpreendido por ela e a matou com receio de ser denunciado pela vítima”, informou Antônio Rondon.

Rondon também mencionou que o autor tinha um mandado de prisão em razão de sentença condenatória por um homicídio contra uma idosa de 60 anos, praticado nas mesmas circunstâncias do homicídio de Vera Lúcia, em Manaquiri, no ano de 2008.

“A vítima também foi morta com golpes de terçados, e sobre esse crime, Denilson alegou que estava sob efeito de álcool na ocasião do crime. Na época, ele ficou detido por um tempo, mas após receber liberdade provisória no decorrer do processo, ele se evadiu do município e esteve foragido desde então. Ele foi condenado a 22 anos de reclusão por homicídio qualificado”, citou o delegado.

Denilson da Silva Aniceto responderá por homicídio qualificado e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

