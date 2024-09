Silves, no interior do AM, ganha primeira escola do Cetam de tempo integral

O governador Wilson Lima entregou, nesta quarta-feira (11), a primeira escola do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) de tempo integral no município de Silves (distante a 204 quilômetros de Manaus). A unidade foi construída por meio de uma parceria do Governo do Amazonas com a empresa Eneva, como forma de contrapartida social, para formar mão de obra qualificada em áreas como petróleo e gás, demanda crescente no estado por conta da exploração do gás natural.

“Nós já temos uma atividade significativa de transporte de gás natural até Boa Vista para abastecimento da térmica de Jaguatirica. Tudo isso é importante para o município e para a região. Quando viabilizamos um empreendimento desse e vemos o resultado das contrapartidas sociais, isso nos faz entender que estamos no caminho certo de avançar em parcerias com a iniciativa privada, resultando em benefício e oportunidade para os jovens”, afirmou o governador Wilson Lima.

A Escola de Educação Profissional e Tecnológica Professor Wilson Carvalho Pereira atende 90 alunos em cursos técnicos de Gás e Energia, eletromecânica e Agropecuária, que também recebem qualificação profissional em Informática.

O grupo foi selecionado em edital específico para a escola e iniciaram as aulas em agosto, com carga horária de 800 horas e cursos com previsão de conclusão de 10 meses. Os alunos recebem durante a formação uma bolsa, no valor de R$ 1,3 mil, pagas pela Eneva.

A reforma do espaço foi firmada em outubro do ano passado. Na ocasião, o governador Wilson Lima assinou um termo de cooperação com a empresa Eneva para adequar a Escola Estadual Agobar Garcia, localizada na rua Luiz Magno Grana, bairro Panorama, a fim de preparar o local para receber os cursos técnicos. As obras no local duraram seis meses com recursos privados.

O projeto incluiu a reestruturação de laboratórios técnicos, de informática, salas de aula, ampliação da biblioteca e construção de um auditório para 280 pessoas. A escola também conta com lanchonete, quadra coberta e espaços de convivência, além de diretoria, secretaria e sala de professores.

Aluno do curso técnico de Agropecuária e morador da cidade, Renato Henrique, de 30 anos, reconheceu a importância do espaço para o próprio crescimento profissional e também do município de Silves.

“É muito gratificante porque além desse incentivo, que é a bolsa, nós temos a oportunidade de crescer profissionalmente e quem sabe se aprofundar mais na área, fazer outros cursos. O Governo do Estado está dando esse pontapé inicial e Silves é uma porta de entrada para outras oportunidades”, afirmou.

