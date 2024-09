Comitiva da União Europeia visita Polo Industrial de Manaus

A ação tem como proposta o intercâmbio comercial, a cooperação entre Brasil e União Europeia, além da apresentação das indústrias do Polo Industrial de Manaus

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) recebe, até sexta-feira (13), a delegação de 10 países da União Europeia.

A iniciativa é da Confederação Nacional da Indústria (CNI) por meio do “Programa Conhecendo a Indústria”, que realiza a sua segunda edição em parceria com a coordenação da União Europeia no Brasil.

A ação tem como proposta o intercâmbio comercial, a cooperação entre Brasil e União Europeia, além da apresentação das indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Nesta edição, os participantes vão visitar a estrutura, visualizar o funcionamento e entender as vantagens fiscais oferecidas pela região, por meio de visitas as empresas: Moto Honda, Coimpa e Valgroup, além de conhecerem o Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), responsável por criar alternativas econômicas por inovação tecnológica para aproveitamento econômico e social da biodiversidade amazônica de forma sustentável.

O grupo, composto por representantes e adidos comerciais de embaixadas da Bélgica, Irlanda, Espanha, França, Lituânia, Hungria, Malta, Países Baixos, Polônia e Finlândia, juntamente com a equipe da CNI, serão recepcionados pelo presidente da FIEAM e presidente da CNI, em exercício, Antonio Silva.

A comitiva também vai conhecer o Barco Escola SENAI Samaúma II, embarcação conhecida por navegar pelos rios da Amazônia, levando educação profissional a diversos municípios.

