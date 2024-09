Após alta, Virginia volta a ser internada em hospital as pressas

Horas após receber alta da maternidade, a influenciadora digital Virginia Fonseca precisou voltar ao hospital e contou aos seus seguidores na manhã desta quinta-feira (12).

Em vídeo, ela explicou que precisou buscar atendimento médico devido a uma reação alérgica. Virginia disse que começou a inchar, mesmo tomando antialérgico, e sentiu dificuldade para engolir, o que a levou a tomar a decisão de ir ao hospital.

“Eu sumi ontem porque vim para o hospital. Continuei inchando mesmo tomando antialérgico e comecei a sentir dificuldade para engolir, aí fiquei com medo e vim para o hospital. O meu dermatologista falou o tipo de alergia que era, e por causa do medicamento que estou tomando, eu não podia voltar para casa”, disse ela.

Virginia também mencionou que o médico informou que ela permaneceria inchada entre três a cinco dias, mas que, apesar do desconforto, já estava se sentindo bem melhor.

Além das atualizações sobre sua saúde, Virginia fez questão de tranquilizar os fãs e dizer que o seu maior desejo é retornar para casa e ver seus filhos.

Na quarta-feira (11), Virginia deixou a maternidade com o pequeno José Leonardo nos braços, seguindo a tradição de vestir o bebê com roupas vermelhas, uma cor considerada de sorte. Na ocasião, o casal posou para fotos com o filho no colo de Zé Felipe.

